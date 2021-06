VIDEO | USA tõkkesprinter püstitas võimsa U20 maailmarekordi 

Temast sai esimene sportlane, kes on selles vanuseklassis läbinud distantsi kiiremini kui 48 sekundiga – senine rekord kuulus 1984. aastast Danny Harrise nimele ja oli 48,02. Oma isiklikku rekordit parandas ta seejuures tervelt 1,01 sekundiga. 400 m tõkkejooksus võistleb noor ameeriklane alles esimest hooaega.

Täiskasvanute maailmarekordini on ameeriklasel veel tükk maad – see on 46,78 ning kuulub 1992. aastast Kevin Youngi nimele.