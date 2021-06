Tänak stardib Itaalias. Adamo: tal on asfaldil vaja rohkem kogemusi hankida kui Neuville'il 

Ralli eesmärgiks on eelkõige koguda kilomeetreid asfaltteedel. Meeskonna pealiku Andrea Adamo sõnul on Tänakul vaja seal rohkem kogemusi hankida kui Neuville'il.

„Arvan, et Ott vajab rohkem kogemusi kui Thierry. Seega otsustasime seal osaleda. Kohalikud tervitavad ja toetavad meid kindlasti, seega on see meie jaoks hea võimalus,“ vahendas Adamo sõnu portaal DirtFish.

„Ausalt, nad pole siin minu pärast. Sõitjad on teede üle väga õnnelikud. Nad ütlesid mulle, et need on testimiseks väga head. Oleme siin, et võita, mitte selleks, et veini juua ja süüa,“ lisas Adamo.