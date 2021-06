VIDEO | Venemaa patrioodist oraakel-kass ennustab Belgia edu 

Valge kiisu tegi oma ennustamisotsa lahti eile, kui ennustas täna õhtul peetavat Venemaa esimest mängu tänavusel EMil, kui vastaseks on Belgia. Achilles otsustas seekord aga, et just Belgia võidab õhtuse mängu. Arvestades tõika, et Belgia on selles kohtumises kindlasti ka favoriit, tasub kassi tegemisi kindlasti EMi vältel jälgida.