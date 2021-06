Doktor Gunnar Männik Erikseni juhtumist: „Selliste juhtumite puhul on kõik sekundite küsimus.“ 

„Väga raske on enne Taani Jalgpalli Liidu ametlikku teadaannet midagi arvata. See, et Eriksen teadvusele saadi on üks asi, aga miks selline olukord aset leidis, selle selgitab välja üle keha tehtav kompuuteruuring. Nii püütakse leida põhjus,“ ütles Männik. „Põhjuseid aga võib olla väga erinevaid, aga võimalik, et tegu oli südame verevarustuse tugeva puudulikkusega. ASga ma toonitan, et see on hetkel kõik puhas spekulatsioon.“