Erikseni endine kardioloog kinnitas, et aastal 2019 polnud taanlasel mingeid südameprobleeme 

Doktor Sharma kontrollis Erikseni tervist iga aasta, kui mees mängis Inglismaal Tottenham Hotspuris. Arst tunnistas, et eile juhtunu pani ta muretsema, kas tal jäi midagi kahe silma vahele.

Mõistagi ei saa Sharma välistada, et Erikseni südamega juhtus midagi pärast seda, kui ta 2020. aasta jaanuaris Tottenhamist Milano Interisse liikus, kuid itaallased kontrollivad mängijate tervist samamoodi.

Ametlikku infot, mis Erikseniga juhtus, pole. Teada on see, et meedikud elustasid teda ja kasutasid ka defibrillaatorit ehk elustamisaparaati. Selle info põhjal pakkus Sharma, et taanlast tabas esmane südame seiskumine, mille põhjustas rütmist välja minek.

Ta selgitas, et südamemassaaž tagab vere ja seeläbi hapniku liikumise elutähtsatesse organitesse ajal, kui süda ise ei suuda pumbata. Defibrillaatorit kasutatakse südame taaskäivitamiseks.

„Iga minutiga, mil süda ei löö, väheneb ellujäämise tõenäosus umbes seitse protsenti, kui südamemassaaž pole korralik,“ märkis doktor Sharma. „Inimene, kelle süda hakkab viie-kuue minuti järel taas lööma, on tavaliselt nii kehvas seisus, et teda tuleb ventileerida kõritoru abil. Aga pidagem meeles, Eriksen on väga noor ja heas vormis mees. Teda ei saa võrrelda toidupoe juures kokku kukkunud vanuritega. Tema vereringe on fantastiline.“

Inglismaa riiklikus terviseameti (NHS) kardioloogiaspetsialist Scott Murray ütles Daily Mailile, et ilmselt on Erikseni profikarjäär lõppenud, sest itaallased suhtuvad südameprobleemidesse väga tõsiselt.