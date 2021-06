Christian Eriksen – erakordne talent, kellest kasvas 100 miljonit maksev pallivõlur 

FÄNNIDE LEMMIK: Christian Eriksen on Taani jalgpallis juba 29aastaselt elav legend.

Taani jalgpalluri Christian Erikseni võitlus elu ja surma nimel jõudis otseülekande vahendusel pühapäeval miljonitesse kodudesse üle maailma. Praegu on 29aastane väga andekas poolkaitsja haiglas stabiilses seisundis. Võimalik, et taanlase seni ülisäravalt kulgenud karjäär on läbi.