Kas klubivutti domineeriv jalgpalli sünnimaa saab lõpuks ka rahvuskoondise mängumootori tööle? 

STAAR: Inglaste lootused lasuvad suuresti meeskonna kaptenil Harry Kane'il. Foto: Imago Sport / Scanpix

Inglismaal kui jalgpalli sünnimaal armastatakse vutti jätkuvalt palavalt. Selle põhjal võiks ju eeldada, et ligi 56 miljoni elanikuga riik on spordialal maailma absoluutses tipus, kuid reaalsuses paraku nii ei ole. Klubitasandil ollakse tõepoolest seal, ent rahvuskoondise seis on aegade jooksul olnud märksa nukram. 1966. aastal kodumaal võidetud MM on jäänud nende ainsaks suurvõistluste triumfiks. Ent viimaste aastate head tulemused ning ühtlaselt tugev koosseis on tekitanud inglastes lootuse, et ehk õnnestub sel EMil pikk põud lõpetada.