Lõuna-Ameerika meistrivõistlused toimuvad sagedastest koroonajuhtumistest hoolimata. Argentiinlane Õhtulehele: „Rahva tervisele eelistatakse tsirkust!“ 

Ent esmalt meenutuseks, kuidas Copa America üldse Brasiiliasse jõudis. Algselt pidid 13. juunist kuni 10. juulini kestvat turniiri korraldama Colombia ja Argentina, kuid Colombias aset leidvate protestide tõttu võeti neilt korraldusõigus ära, sest uute koroonajuhtumite arv päevas oli liikunud 35 000 peale. Eriolukorrast CONMEBOLi jaoks siiski ei piisanud ja turniiri toimumiseks pidi leidma alternatiivi ja nii ulatas abikäe Brasiilia eesotsas riigi presidendi Jair Bolsonaroga. Otsus on absurdne eelkõige seetõttu, et Brasiilia on pea poole miljoni koroonasurmaga selle näitajaga maailmas teisel kohal.