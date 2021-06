Christian Eriksen haiglast: mul on tunne, et tahaks juba trenni minna 

„Christian tahab, et koondis jätkab mängimist. Me kavatseme tema nimel mängida!“ kinnitas Taani koondise peatreener Kasper Hjulmand.

„Me kõik saime temaga täna hommikul rääkida ja nägime läbi videopildi tema naeratust. Ja siis ta ütles: „Kuidas teil läheb? Usun, et halvemini kui minul. Mul on tunne, et tahaks juba trenni minna“. See on tüüpiline Christian — mõtleb alati enne teistele kui endale,“ edastas Hjulmand.