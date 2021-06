Kas Inglismaa tõestas, et neis on tšempioni ainest? 

Horvaatiale tehti avalahingus 1 : 0 tuul alla. Kolm punkti on kirjas ja kuna grupis on veel Šotimaa ja Tšehhi, siis võib eeldada, et inglaste esimene missioon ehk alagrupist edasi pääsemine on enamvähem täidetud. Proovime veidi mõelda, kas seninähtu põhjal on neis tõesti ainest võita jalgpalli sünnimaale ajaloo esimene EM-tiitel.