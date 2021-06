Rongi alt välja tulnud Novak Djokovic võitis Suure slämmi ja liigub ajaloo edukaima mängija tiitli kursil 

Djokovici jaoks oli see 19ndaks Suure slämmi turniirivõiduks ning ta jääb vaid ühe võiduga maha Roger Federerist ja Rafael Nadalist. Et Federer on juba 39astane ning ka Nadal on Djokovicist aasta vanem, siis tervena püsides on üsna tõenäoline, et serblasest saab veel lähiaastatel aegade edukaim meestennisist.