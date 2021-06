USKUMATU GORAN PANDEV: „Varajases eas alguse saanud armastus on mul aidanud olla stabiilne. Mulle meeldib inimesi aidata, ma ei tunne end kuulsusena.“ 

Põhja-Makedoonia jalgpalli suurim staar, talisman, legend, ikoon ja jumalus on 37aastane ründaja Goran Pandev. Just tema tabamus Gruusia vastu viis koondise EMile. Just tema lõi EMi avamängus palli Austria võrku. Tänase seisuga on ta 37 aasta ja 321 päeva vanune, kes tegi koondise debüüdi 17aastaselt. Elav legend!