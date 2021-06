EMil infarktiga haiglasse viidud Taani jalgpallur pöördus jalgpalliüldsuse poole 

Taani koondise peatreener Kasper Hjulmand ütles juba eile, et on 29aastase sportlasega vestelnud. „Christian on üsna heas seisundis ja tujus. Ta muretses meie ja oma perekonna pärast. See on tüüpiline Christian, ta on suurepärane mängija ja ka suurepärane inimene,” lausus koondise juhendaja.