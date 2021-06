Venemaa rahvakunstnik pani jalgpallikoondisele puid alla: ukrainlased ei karda, aga meie mängijate põlved värisevad alati 

„Mulle meeldis Ukraina rahvuskoondis: kõrge söödukultuur, vähe vigu, nad võitlevad lõpuni,“ arutles Barinov. „Nad on palju huvitavamad kui Venemaa rahvuskoondislased. Mis kõige tähtsam – ukrainlased ei karda. Aga meie mängijate värisevad põlved alati. See on eriti märgatav esimese värava puhul. Ukrainlased on psühholoogiliselt tugevamad. Võitlema hakates ei teki neil paanikat, kuid meil algab tõmblemine.“