Mallukas: jalka läheb alati tuliseks… A-LA-TI! 

Sel korral on Mallukas võtnud vastu fenixjalka.ee väljakutse ja kavatseb EM-i mängude tulemusi ennustada täpsemalt kui vutiekspert Ott Järvela. „Mis seal siis rasket on? Mehed jooksevad ringi. Ajavad palli taga. Üks saab palli väravasse, teised on pettunud. Ha-ha-ha,„ naerab Mallukas laginal. Tõsinedes lisab ta aga, et pall on ümmargune ja sellisel turniiril võib iga mäng tähtsaid eksperte üllatada. „Kõik need pallimängud on üks paras joppamise asi ja ma ei näe absoluutselt põhjust, miks mina võita ei võiks.“