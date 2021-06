MUST PÄEVIK | Raskustest, mis ilmnevad, kui püüda selgust saada Robert Lewandowski headuses 

Kuigi sportlikus plaanis on tegemist vaieldamatult tähelepanuväärse saavutusega, mis on seda tähelepanuväärsem, et Lewandowski vajas selleks viit mängu vähem kui Müller, tuleb siiski lisada, et seda ajaloolist väravat Saksamaa jalgpalliavalikkus pigem ei oodanud. Kui Lewandowski mõned voorud enne hooaja lõppu vigastada sai ning teda veel hea käputäis väravaid rekordist lahutas, võis üldises meeleolus tajuda pigem kergendust.