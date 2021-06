Jalgpalli EMi blogi | Tšehhi haaras šotlaste kodus eduseisu 

25 minutit mängitud. Pallivaldamine on õrnalt Šotimaa poole kaldu, kuid mängu ohtlikem moment on siiani olnud tšehhidel, kui ründaja Patrick Schick pääses 16. minutil trahvikastist löögile, ent David Marshall tõrjus madala palli nurgalöögiks. See on ka seni kahe peale ainus raamide vahele läinud löök. Samas ei saa öelda, et mäng oleks väga igav, lihtsalt löögile ei saada hästi.