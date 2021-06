Taani staarründaja kritiseeris UEFAt: nad andsid meile kaks võimalust. Mõlemad olid halvad

„UEFA andis meile kaks valikut: kas jätkata kohtumisega kohe või mängida järgmise päeva lõunal. Kumbki variant polnud hea. Valisime selle, mis oli vähem halb. Paljud mängijad polnud selleks piisavalt heas seisundis. Me ei tahtnud seda, kuid need olid meie ainsad võimalused. Rohkem ei saa ma midagi öelda. Oleksime tahtnud, et meil olnuks ka kolmas variant, sest sellises olukorras ei taha keegi jalgpalli mängida,“ vahendas Braithwaite'i sõnu CNN.

„Kõige raskem oli mõelda sellele, mis võib juhtuda ja millised tagajärjed võivad tekkida. Ta naine ja lapsed lihtsalt istusid ja vaatasid seda. See oli kindlasti keerulisim. Minu arvates on ainsad kangelased arstid, kes ta päästsid. Oleme elukutselised jalgpallurid ja keskendume ainult jalgpalli mängimisele, ent nemad pühendavad end elude päästimisele. Kui nad suudavad seda tavaolukorras, siis on tegu imega. Kuid teha seda sellises situatsioonis… ma ei oska sõnadega kirjeldada, kuivõrd palju ma neid imetlen. Näha sõpra ja meeskonda maas lamamas ning võitlemas oli valus kogemus. Olen väga tänulik, et ta täna meiega on. Tänan kõiki arste, füsioterapeute ja parameedikuid, kes väljakule jooksid, et teda aidata. Nad said hakkama imega,“ lausus Schmeichel.