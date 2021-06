Miks Joachim Löw ikka veel koondist juhib? 

Lühidalt seni saavutatust. 2006. aastast Saksamaa koondist juhendanud Löw on osalenud kolm korda Euroopa meistrivõistlustel (2008, 2012 ja 2016) ja sama palju ka maailmameistrivõistlustel (2010, 2014, 2018). Tema saavutused on tähelepanuväärsed isegi suurriigi Saksamaa standardeid silmas pidades – üks turniir on lõppenud võidu (2014) ja teine kord teise kohaga (2008), kolmel korral on piiriks jäänud poolfinaal (2010, 2012, 2016).