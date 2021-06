Kas Ronaldo jääb aegade talendikamale Portugalile jalgu? 

UUS JA VANA PÕLVKOND: Kas Portugal mängib paremini Cristiano Ronaldoga või peaks ta ruumi tegema Bruno Fernandesile (number 16) ja Bernardo Silvale (10)? Foto: Imago/Scanpix

Valitseval Euroopa meistril Portugalil on peale kasvanud uus talentide põlvkond, keda peetakse riigi aegade üheks andekamaks koosluseks. Kuid viimasel aastal on meeskonna mäng lipanud paremini, kui noored poisid möllavad platsil ilma Cristiano Ronaldota. Nii on turniiri eel võtmeküsimus, kas peatreener Fernando Santos suudab kokku saada ühtse löögirusika, kus kaasmängijad ei otsi igal rünnakul Ronaldot, vaid panustavad oma tugevustele.