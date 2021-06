Janari Jõesaar liitus tugeva Saksamaa klubiga 

„Janaril on suurepärane kaugvise, tal on kõrge korvpalli IQ ning ta on ka lauavõtluses hea. Ta tegi tugevas VTB Ühisliigas parimate meeskondade vastu häid mänge: Moskva CSKA vastu viskas ta 21 punkti ning BC Astana vastu võttis maha uskumatuna tunduvad 18 lauapalli. Olen veendunud, et talle sobib meie mängufilosoofia hästi ning temast võib saada oluline osa tiimis,“ sõnas Korner klubi kodulehel.

„Arvan, et pärast mitut BC Kalev/Cramos veedetud aastat on aeg teha karjääris järgmine samm. Saksamaa meistriliiga on väga tugev ja seal on väga kõva konkurents. Olen treener Kornerile ja Bayreuthi klubile väga tänulik, et nad andsid mulle võimaluse näidata oma potentsiaali. Olen kuulnud, et fännid on seal suurepärased ning ootan väga Bayreuthi tulemist, seal töötamist ning teen kõik, et hooaeg oleks edukas,“ lausus Jõesaar.