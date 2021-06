Ameerika rekordinaine süüdistab positiivses dopinguproovis burritot 

„Olen täiesti löödud, katki, vihane, segaduses ja tunnen, et sport, mida ma armastan, reetis mu,“ kirjutas 1500 ja 5000 meetri jooksu USA rekordinaine sotsiaalmeedias. „Tahan selgelt välja öelda, et ma pole kunagi tarvitanud sooritust parandavaid aineid.“

Houlihan sai jaanuaris teada, et tema 15. detsembril antud dopinguproovist leiti nandrolooni, mis aitab kasvatada lihasmassi. 2019. aastal Doha MMil 1500 meetri distantsil esimesena medalita jäänud naine väidab, et polnud varem sellisest ainest kuulnudki.

„Nüüdseks olen teada saanud, et WADA mõistis ammu, et sealiha söömine võib tingida nandrolooni osas valepositiivse proovi, sest teatud liiki sead toodavad seda suures koguses. Seaorganilihas (rupsis) on nandroloonitase kõige kõrgem,“ osutas Houlihan.