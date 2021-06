LUGEJA KÜSIB | Miks pole ERRis jalgpalli EMi videod HD-kvaliteedis? 

Üks Õhtulehe lugeja kurtis, et kui otse-eetris näeb ERRi kanalitelt mänge HDs, siis pärast portaalis avaldatud videod matšide tipphetkedest enam niivõrd hea kvaliteediga pole. Sporditoimetuse juht Rivo Saarna kinnitas, et see pole tahtlikult nii, vaid tegu on tehnilise probleemiga.