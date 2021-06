Jalgpall Jalgpalli EMi blogi: Ronaldo ja Portugal alustavad tiitli kaitsmist Ungari vastu Ohtuleht.ee , täna 19:00 Jaga: M

Soccer Football - Euro 2020 - Group F - Hungary v Portugal - Puskas Arena, Budapest, Hungary - June 15, 2021 Portugal s Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes and teammates during the national anthems before the match Pool via REUTERS/Bernadett Szabo Foto: BERNADETT SZABO