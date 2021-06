Jalgpalli EMi blogi: Ronaldo ja Portugal võtavad mõõtu Ungariga, avaringi lõpetavad suure lahinguga Prantsusmaa ja Saksamaa 

Enne mänge:

„Võrreldes praegust ja 2016. aastal Euroopa meistrivõistlused võitnud koondist, siis praegune on selgelt talendikam,“ ütles Portugali jalgpalliajakirjanik Tomas da Cunha BBC Spordi vahendusel. „Meil on nüüd palju rohkem maailmaklassi mängijaid. (Peatreener Fernando) Santos peab välja mõtlema, kuidas saada Ronaldost parim kätte, ilma et ta kärbiks nooremate tiibu.“

F-alagrupi ja avaringi viimases mängus võtavad omavahel mõõtu Prantsusmaa ja Saksamaa. Mõlemal koondisel on ajaloost saavutusi ette näidata omajagu: prantslased on tulnud Euroopa meistriks kahel korral (1984 ja 2000) ja maailmameistriks samuti kahel korral (1998 ning viimasel MMil ehk 2018), sakslaste saldos on Euroopa meistrivõistluste tiitleid kolm (kaks neist võitis Lääne-Saksamaa aastatel 1972 ning 1980, hiljem on Euroopat valitsetud aastal 1996) ja MM-karikaid neli (aastatel 1954, 1974 ning 1990 läks tiitel Lääne-Saksamaale, 2014 võidutses Saksamaa).