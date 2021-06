HEA UUDIS! Eesti sai juurde ühe olümpiasportlase! 

Olümpiamängudele pääsemiseks tuleb triatlonis läbida pikk kvalifikatsiooniperiood, mis Tokyo puhul sai alguse juba 2018. aasta maikuus. „Kogu teekond on olnud tõusude ja mõõnadega,“ võtab Kivioja kvalifikatsiooniperioodi kokku, vahendas Eesti Tritloni Liit pressiteate kaudu.

Esimene kvalifikatsiooniaasta (2018) oli eestlanna jaoks edukas, kui ta saavutas Euroopa meistrivõistlustel Glasgows 8. koha, MK-etapil Karlovy Varys teise koha ning mitmeid top15 kohti teistelt MK-etappidelt. Eduka aastaga sai kogutud hulganisti vajalikke punkte, tahe muudkui kasvas, trenni tegi Kivioja rõõmuga ning palju. „2019. aastal olid ootused väga kõrged, et läheb veel paremini. Motivatsioon oli kõrge ja tagantjärele mõeldes olin liiga motiveeritud, töötasin üle, tegin liiga palju trenni, olin ületreenitud ning tulemused peegeldasid seda,“ annab Kivioja ausa hinnangu 2019. aastale.

„2020. aastal tuli koroonapandeemia, mil võistelda ei saanud ja tuli aeg paratamatult maha võtta, mis mõjus hästi mu kehale ja vaimule. Kõik see andis võimaluse minna 2021. aasta hooajale tugevamana vastu. Arvan, et olen sel aastal rohkem olümpiamängudeks valmis, kui oleksin olnud aasta varem,“ sõnab eestlanna.

„Olümpiamängude stardini on jäänud kuus nädalat. Selle aja treenin treener Paulo Sousa juhendamisel oma treeninggrupiga Portugalis. Alles jäänud ajal pühendun treenimisele ning võistelda ei plaani,“ võtab Kivioja kokku olümpiaeelse aja. Terve talve on ta oma nõrgimat ala ehk ujumist tehniliselt paremaks lihvinud, nüüd tuleb tehnilisele poolele lisada kiirus.

2019. aastal oli triatleetidel võimalus osaleda Tokyos testvõistlusel, mis andis neile ettekujutuse võistlustingimustest. Tokyo trassi eripäraks on väga soojas vees ujumine, rattarada on tehniline ning ühegi tõusuta ja jooksurada samuti tasasel trassil. Lisaks tuleb valmis olla väga soojaks ja niiskeks kliimaks. „Minule selline kliima sobib väga hästi. Olen alati hästi võistelnud Mehhikos, kus on sarnane kliima,“ sõnab Kivioja võistlustingimuste kohta.