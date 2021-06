KUULUJUTUD! Viimaste aastate F1 valitseja Mercedes teeb uueks hooajaks tähtsa muudatuse 

Saksamaa portaal F1-Insider ja Itaalia väljaane Sky Italia mõlemad vahendasid, et Mercedese tiim on otsustanud soomlase järgmisel hooajal välja vahetada nooruki George Russelli vastu. „Mercedese tiimipealik Toto Wolff on juba sõnanud Russellit ümbritsevatele taustajõududele, et neil tuleb end valmis panna,“ vahendas portaal planetf1.com teiste väljaannete informatsiooni.

Bottas on Mercedese roolis istunud alates 2017. aastast. Selle aja jooksul on tema tiimikaaslane Hamilton tulnud kõikidel hooaegadel maailmameistriks - Suurbritannia sõitja võimu pole keegi vääranud alates 2014. aastast ning terve aja on Mercedes tulnud tšempioniks ka konstruktorite karikas. Bottas on saavutanud sel ajal järgmisi kohti: ava-aasta Mercedese eest lõppes 2017. aastal kolmanda kohaga, seejärel oli ta viies ning kahel viimasel aastal sai kirja teise koha. Tänavu on ta kuuendal kohal, liidriks on Red Bulli mees Max Verstappen (105 punkti) ja Hamilton on teisel kohal (101 silma). Bottase väidetav asendaja Russell paikneb 20 mehe hulgas 18. kohal.