Hoidkem hobuseid! Jalgpalli EMi tormiga alustanud tiimid ei pruugi lõpuni vedada. Vassiljev: saab olema väga põnev EM! 

Teatud suurte tiimide ebaveenev algus ei pruugi tähendada seda, et nad turniiri edenedes samasugust mängupilti näitavad. Viimaste aastate suurturniirid on näidanud, et hilisem võitja ei mängi alagrupis sugugi kõige paremat jalgpalli ning võib olla hädas ka pisikestega.