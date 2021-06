Jalgpalli EMi blogi: teine voor alustab! Kas Soome üllatab ka Venemaad?  

Rüütli: „Selle alagrupi võtmemäng. Soome tegi oma ime ära (1:0 võit Taani vastu) ja nüüd on neil vaja näidata, et nende klass on selline, et suudetakse ka Venemaa vastu saada. Venemaa avamäng oli jälle väga ebamäärane (0:3 kaotus Belgiale) ja nüüd on selline vastane, kelle peal võib saada ennast välja elada, kui asjad õnnestuvad. Kindlasti saab olema väga huvitav mäng, millele lisab väärtust väikse-suure vastasseis. Pole vist kahtlust, kellele eestlased kaasa elavad.“

Rüütli: „Mulle meeldis avamängus, et Wales näitas, et neid pole nii lihtsalt võimalik maha lüüa (1:1 Šveitsiga). Nad mängisid klassikalist lihtsat inglise jalgpalli ja kui selle pealt tuleb resultaat, siis miks mitte. Samas Gareth Bale ka veel pole päris avanenud, mis Annab neile lisakäigu. Türgi jällegi peab pärast kindlat kaotust (0:3 Itaaliale) tõestama, et nad on nii paljulubav tiim nagu neist on räägitud. Nüüd on see koht, kus neil on vastane, kelle peal peab näitama seda särtsu nagu neilt oodatakse.“