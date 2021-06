TAKTIKATREND: kolmese kaitseliini uus tulemine 

Teeme alustuseks mõisted klaariks. Miks ma räägin kolmemehelisest kaitseliinist, kui see tähendab tegelikult kaitsefaasis viiest liini? Vastus on lihtne: ainult kolme keskmise mehe peamine ülesanne on tagala kindlustamine, tõusvatelt äärekaitsjatelt (wingback'id) ootab treener suurt panust ka ründefaasis.