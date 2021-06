MIKS KÜLL? Austria superstaar keeras EMil kokku korraliku käki 

Arnautovic sai küll matši järel aru, et läks üle piiri, kuid sellest ei piisanud. „Kõlasid kuumad sõnad ja tahan vabandada eelkõige oma Põhja-Makedoonia ja Albaania sõprade ees,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias. „Tahan selge sõnaga kinnitada, et ma pole rassist. Mul on sõpru peaaegu igast riigist.“