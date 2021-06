Kergejõustikukoondis EMil: kas Mägi ja Pedriks jooksevad Eesti rekordi? 

„Usun, et kõik annavad endast maksimumi,” räägib koondise juht Kristel Berendsen ning lisab, et kuuldavasti saabub mitu võistkonda Cluj-Napocasse teise ešeloniga. „Iirimaa otsustas üldse loobuda, sest neil on nii karmid koroonareeglid – sportlased peaksid pärast kümme päeva karantiinis olema.”