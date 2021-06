NBA superstaar kinnitas, et tõmbab olümpial USA särgi selga 

Tokyo olümpiamängudeni on jäänud napilt üle kuu, kuid kes esindavad kogu mängude tavapäraselt üht suurimat vaatamisväärsust ehk USA korvpallikoondist, pole jätkuvalt selge. Ühelt poolt ei saagi see veel selge olla, sest NBAs käivad alles konverentside poolfinaalid, kuid ka play-off'idest välja langenud staarid pole kiirustanud ütlema, et mis plaanid neil siis olümpiaks on. Nüüd on aga esimene äss andnud USA korvpalliliidule teada, et temaga võib arvestada.