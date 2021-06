Taani ja Belgia katkestavad 10. minutil mängu, et toetada ühiselt Christian Erikseni 

Nimelt on kokku lepitud, et Erikseni särginumbrile viitaval minutil tehakse paus ning fännid ja meeskonnad saadavad Erikseni poole oma toetavad sõnumid.

Ta lisas, et mängueelset treeningut taanlased Parkenil läbi ei viinud, kuid kõik mängijad, kes soovisid, said võimaluse staadionilt siiski vaikselt läbi käia.

Belgia koondisel ei olnud midagi selle vastu, et mängu ajal Erikseni toetada. „Teeme seda rõõmuga,“ kinnitas nende peatreener Roberto Martinez ja ründaja Romelu Lukaku lisas, et kui mängu 10. minutil peaks nad palli omama, lüüakse see lihtsalt auti.

Ühtlasi märkis Lukaku, et on Erikseniga, kes on tema klubikaaslane Milano Interis, sõnumeid vahetanud ning pärast mängu teeb seda jälle. „Olen talle öelnud, et võta rahulikult ning kui tahad rääkida, siis olen alati olemas,“ ütles Lukaku.