Eestis elav itaallane sünnimaa võimsast algusest: õhus on tunda 2006. aasta MMi hõngu! 

„Kui aus olla, siis ma tegelikult ikkagi ootasin Itaalialt sellist mängu ja see pole olnud väga suur üllatust,“ ütles Roomas sündinud, kuid pikalt Eestis elanud ja teises liigas mängiva Tartu FC Heliose peatreenerina tegutsev Simone Uggeri, kellega Õhtuleht ühendust võttis, et pisut Itaalia koondise teemadel vestelda. „Kui 2018. aastal sai peatreeneriks Roberto Mancini, tekkis Itaalias ja itaallastel selline hea tunne ja see on süvenenud, sest ta on selle grupi justkui kokku kasvatanud.“