Jalgpalli EMi blogi | Mida suudab räsitud Taani suurfavoriidi vastu? Marko Kristali eelvaade tänastele mängudele 

Ma arvan, et sellest tuleb kinnine mäng, kuid Belgia võtab siiski oma ära. Teame küll, et taanlased oskavad rasketest olukordadest hästi välja tulla, kuid see olukord on natuke teine kui oli näiteks 1992. astal, kui nad Euroopa meistriks krooniti. Arvan, et Belgia kvaliteet ja klass on Taani jaoks seekord natuke kõrgem.“