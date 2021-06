Vueltaks valmistuv Taaramäe krooniti temposõidus Eesti meistriks 

Olengi viimasel ajal palju just temposõidurattaga treeninud ja spetsiaalseid harjutusi teinud. Teadsin täpselt, mis tasemel ma olen ja kuidas tänast sõitu sõita. Sõitsin vastavalt oma võimetele ja olin enesekindel. Panin päeva alguses enda jaoks nn musta hobuse listi Norman Vahtra ja nii ka kujunes. Norman oli täna väga tugev. Rada oli ka väga äge, loogeldes pidevalt üles-alla ja paremale-vasakule. Ilmselt oli see ka minu eelis, sest just tõusudel liikusin Normanist kiiremini.

Järgmine start on juba sel pühapäeval Valgas toimuvatel Eesti meistrivõistlustel grupisõidus. Usun, et minu eelis on see, et mul pole tänu tänasele enam võistlusstressi ja saan vabalt võtta. Eesti poiste vastu on raske meie teedel saada, aga annan endast parima. Esimene Euroopas toimuv võidusõit on Tšehhi velotuur ja siis juba Vuelta.“