Jalgpallur, kes oli 72 minutit surnud. „Mitte keegi ei uskunud, et sa veel üles ärkad..." 

„Kõik muretsesid, kui lamasin seal väljakul,“ ütles Muamba pärast Erikseniga juhtunut BBC raadiojaamale. „Tuleb arvestada nendega, kes on selle inimese lähedased… See, mis juhtus Christianiga, tõi tagasi kõik selle, mille olen endasse peitnud, emotsioonid, mis on selle taga.