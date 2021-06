MUST PÄEVIK | Jalgpalli vaatamine kui ressursside raiskamine 

Mingil põhjusel jagab aga Eesti Televisiooni sporditoimetus ilusat lootust, et reeglite mittemõistmine ei tohiks küll kedagi jalgpallimängu ajal teleri eest eemale peletada. Sa ei tea, mis asi on suluseis? Pole probleemi, tule ja vaata, ning lihtsalt naudi mängu, kuulutatakse ühes sporditoimetuse teleklipis entusiastlikult. Selline mõttekonstruktsioon on sedavõrd ootamatu, et paneb küsima, kas tegemist on nalja, provokatsiooni, rumaluse või hoopistükkis veidra kombinatsiooniga neist kõigist kolmest?