Aet Süvari: jalgpallur ei ole masin, vaid ennekõike inimene 

Televaatajad, publik staadionil ja eelkõige Erikseni ümber ringi moodustanud Taani koondislased lootsid neil hetkedel kõigest hingest, et ta elu suudetaks päästa. Meedikud saidki sellega hakkama. Teisipäeval postitas Eriksen Kopenhaageni haiglast Instagrami pildi naeratuse ja ülespidi pööratud pöidlaga. „Mul on küll haiglas veel uuringud ees, aga tunnen end hästi,“ kirjutas Eriksen ning tänas ka kõiki toetussõnumite eest.

Aet, kogu see juhtum oli nii vapustav. Üks asi on see, mida iga inimene tundis teleri ees, aga olla veel samal ajal otse-eetris... Kuidas sa ise ja mängu kommenteerinud Alvar Tiisler hakkama saite?

Eks sa ise ütlesidki vastuse ära: ega meie ei ole kuidagi teistmoodi. Eks me tundsime sama mida kõik inimesed. Alguses oli segadus, arusaamatus ja siis šokk. Sel hetkel väga ei teagi, mida öelda või mida täpselt teha, vaid üksnes loodad, et kõik läheb hästi. Sõnu on sellises olukorras raske leida. See on ka loomulik, et spordiajakirjanikel nagu minul ja Alvaril puuduvad kogemused niisuguste sündmuste kajastamiseks. Teine lugu on uudisteajakirjanikega, kes puutuvad traagiliste sündmustega sagedamini kokku. Veel enam on kogemusi rindereporteritel, kes käivad kriisikolletes või näiteks vahendavad pagulaskriise ja olukordi, kus tõesti on lähedalt näha inimeste kannatusi.

Meie jaoks oli see väga erakordne ja täiesti enneolematu juhtum ning loomulikult on kohe hoobilt otse-eetris väga keeruline reageerida. Ma arvan, et eriti Alvar sai väga hästi hakkama. Ma enda kohta ei oska öelda, sest meil tuli ju kõigele lisaks kaamera ees figureerida ja katsuda samal ajal infot sorteerida. Jah, oli ka peataoleku tunnet, aga katsusime ikkagi ennast kokku võtta.

Tagantjärele on arutletud, kas teleülekande režissöör tegi õigesti, et näitas emotsioone staadionilt ja ka mõnesid kaadreid Erikseni suunas.

See võib küll kõlada hästi karmilt, aga ajakirjaniku ülesanne on ikkagi infot vahendada, katsudes jääda võimalikult delikaatseks. Ma leian, et ülekannet ei olnud kohane katkestada, sest inimesed ju soovisid infot. Katkestamise järel oleks uudiseid ja meelerahu otsivad inimesed suundunud teistesse kanalitesse, kus oleks ehk levinud spekulatsioonid.