SUURTURNIIR JÄÄB ILMA SUUREST STAARIST! 20-kordne Suure Slämmi võitja jätab vahele nii Wimbledoni kui olümpiamängud 

„Pole kunagi lihtne sellist otsust teha, aga pärast oma keha kuulamist ja tiimiga arupidamist olen mõistnud, et see on karjääri jätkamise ning mu õnnelikuks tegemise osas õige otsus. See tähendab, et tahan jätkata kõige kõrgemal tasemel võistlemist ning võidelda professionaalsete ja isiklike eesmärkide eest kõige paremal tasemel. Asjaolu, et Prantsusmaa lahtiste ja Wimbledoni vahel on vaid kaks nädalat, ei teinud pärast nii keerulist liiva-savipinnasel mängitud turniiril taastumist mu keha jaoks lihtsamaks,“ lisas Nadal.