Jalgpalli EMi blogi | Alagrupi liider Slovakkia läheb vastamisi Rootsiga 

Tookord saadi sellega vanal Wembleyl 2 : 0 hakkama, seekord on staadion uuem, aga arvan, et võimalused tulemust korrata on vähemalt sama suured kui 25 aastat ja 3 päeva tagasi. Kusjuures vahepealsete aastate jooksul on minu arvates toimunud suur paradigma nihe – uuel noorte mängumeeste põlvkonnal, kes üles kasvanud sotsiaalmeedia igapäevase surve all, näikse olevat veidi vähem stressi ja nad ei lase end ülearu palju mõjutada Briti tavameedias toimuvast möllust.

Inglismaa oli esimeses mängus horvaatide vastu väga kindel. Skoor 1 : 0 on petlik, tegelikult pingutati täpselt nii palju kui vaja. Loodan, et Ben Chilwell mängib. See teeks kodumeeskonna veel paremaks.

Ainuke lootusekiir Šoti fännide jaoks on Kieran Tierney paranemine. See mees koos Andy Robertsiga võib teha nende mängu vasakul äärel oluliselt teravamaks kui nad seda Tšehhide vastu olid. Ja kui Che Adams alustab kohe esimesest minutist, siis on nende rünnakud igal juhul ohtlikumad. Šotlaste kaotus Tšehhi vastu tuli tegelikult ju Patrick Schicki kahest meisterlikust individuaalsest sooritusest, mängu kokkuvõttes oli kaotajatel ju häid võimalusi rohkem kui võitjatel.