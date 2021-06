TORE! Dina Ellermann ja tema ratsu Donna Anna pääsesid olümpiale 

Aprilli alguses kirjutasime, et Ellermann on esimene varuvõistleja, mis tähendab seda, et kui keegi eestpoolt annab teada, et ta jääb olümpialt eemale, saaks selle koha Ellermann ja Donna Anna. Nüüd ongi nii läinud ja sellega tehakse ka Eesti spordiajalugu, sest kunagi varem pole meie ratsutaja olümpiamängudel osalenud.

„Hobused kogutakse Euroopas ühte kindlasse kohta kokku ja siis viib transpordilennuki tšarterlend loomad Jaapanisse, ise siin midagi aretama ei pea,“ selgitas Raju. „Selle lennu organiseerib olümpia ratsutamisvõistluse orgkomitee koostöös rahvusvahelise ratsaspordiliiduga ja see on võistlejatele tasuta. Nii on seda organiseeritud juba ka varasematel olümpiatel.