UEFA käskis mängijatel käed koka- ja õllepudelitest eemal hoida 

Nüüd tuletas UEFA kõigile koondistele meelde, et lauale seatud pudeleid ei maksa käppida, sest need on ikkagi sinna pandud selleks, et sponsorid oleks nähtaval. Poleks sponsoreid, poleks ka raha, ütleb lihtne loogika. „Jah, suhtlesime koondistega sel teemal,“ kinnitas turniiri direktor Martin Kallen.