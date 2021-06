TAPPEV TIPPSPORT: äkksurm staadionil pole paraku haruldus 

Sport on teadupärast inimese tervisele kasulik, muudab organismi vastupidavamaks ja tugevamaks, haigusedki ei tule nii lihtsalt kallale. Sellegipoolest võivad inimesed sportides surra, mida juhtub küll suhteliselt harva ja tippspordis üliharva, kui võtta arvesse spordiga tegelevate inimeste suurt hulka kogu maailmas. Kõige sagedamini on äkksurma taga südame järsk seiskumine kas liigse pingutuse, südamerikke või ravimite liigtarvitamise tagajärjel. Sportlasi on hukkunud ka liigse kuumuse ja päikesepiste tulemusena.