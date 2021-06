Ott Tänak järgmisest MM-etapist: see on midagi täiesti teistsugust 

“Keenia ralli on mulle uus etapp ning ma pole kunagi varem Aafrikas käinud. Ootan seda põnevusega, kuid eeldan, et sellest saab üks seiklus. Olen näinud eelmistest rallidest videoid. Seal tuleb kõigepealt jõuda finišisse, kui tahta esimest kohta saada. See tundub olevat väga metsik paik. Ning see on teiste rallidega võrreldes täiesti teistsugune, see on midagi erilist. Loodetavasti tuleb meil kõik välja,“ lausus Tänak meeskonna pressiteate vahendusel.