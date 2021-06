Eriksen lubati haiglast koju 

„Christianile tehtud operatsioon oli edukas ning täna lasti ta Rigshospitaleti haiglast välja. Ta külastas täna Helsingöris rahvuskoondist ning läks seejärel koju, et perekonnaga aega veeta,“ teatati Twitteri vahendusel.

Jalgpalliliit edastas ka Erikseni sõnumi: „Tänan teid väga paljude tervituste eest, neid on olnud imeline näha ja tunda. Operatsioon läks hästi ja mul läheb praeguses olukorras kenasti. Oli suurepärane näha taas meeskonnakaaslasi, nad said eile õhtul hakkama fantastilise mänguga. Ma ei pea lisama, et elan neile esmaspäeval mängus Venemaaga kaasa.“