Jalgpalli EMi blogi | Prantsusmaa noolib edasipääsu, Saksamaa vajab Portugali vastu kindlasti võitu 

„Nad on võitluslik ja töökas meeskond ja mängivad väga organiseeritult. Arvan, et see, et neil on itaallasest peatreener, selgitab seda. Nad on koduväljakul ning eeldan, et nad mängivad sama pühendunult kui Portugali vastu. Kui võidame, siis oleme [alagrupiturniirilt] edasi pääsenud. See on meie esimene eesmärk,“ lisas Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps.