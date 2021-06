Propagandamasin, mida rahvas armastab. Miks kulutas Orban jalgpalli hüvanguks kaks miljardit eurot? 

Eelmise sajandi keskpaigaga võrreldavat koondist on neil küll väga keeruline üles ehitada, aga igal juhul teeb Orban kõik endast oleneva, et madjarid jõuaks tipu lähedale. Laupäevane 1 : 1 viik EMil Prantsusmaaga oli kindlasti palsamiks peaministri hingele. 60 000 inimest staadionil, suur osa rahvast teleka ees... See kõik on ungarlasi ühendav nähtus ning tegelikult ei pane joovastuses fännid ehk isegi tähele, kuidas Orban taaskord toimuvast poliitilist krediiti lõikab.