USKUMATULT KAHJU! Eesti vollekoondis mängis kuldliiga poolfinaalis edu maha ja jäi finaalist välja 

Avavaatuse võitis Eesti 25 : 20 ja teine geim oli juba meie pidu, kui selles alistati Türgi 25 : 13. Kolmandas geimis lasti türklased omakorda veidi juhtima ja see maksis valusalt kätte: Türgi võitis geimi 25 : 22. Neljandas vaatuses jätkus tasavägine mäng, mille kallutas enda kasuks Türgi skooriga 25 : 23. Seega selgus võitja viiendas geimis, kus Türgi haaras kohe edu, kuid Eesti püsis siiski kogu aeg nende kandadel. Paraku jäi natuke puudu ning türklased said kirja 15 : 13 võidu.